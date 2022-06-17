Гэри Пэйтон и Гэри Пэйтон II стали пятыми отцом и сыном, выигравшими чемпионат НБА

Член Зала славы Гэри Пэйтон и защитник «Голден Стэйт» стали пятой парой отец-сын, ставшей чемпионами НБА.

Ранее это удавалось только Мэтту Гукасу-старшему и Мэтту Гукасу-младшему, Рику Бэрри и Бренту Бэрри, Биллу Уолтону и Люку Уолтону, Майклу Томпсону и Клэю Томпсону.

Гэри Пэйтон стал чемпионом в составе «Майами» в 2006 году. Его сын Гэри Пэйтон II завоевал титул в составе «Голден Стэйт», обыграв «Бостон» в финальной серии плей-офф 2022 года (4-2).

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