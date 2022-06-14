Лэндри Филдс станет генеральным менеджером «Атланты»

с 1 июля повысит ассистента генерального менеджера до должности генерального менеджера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

33-летний Филдс продолжит работать под руководством президента по баскетбольным операциям «Хоукс» Трэвиса Шленка.

Филдс был выбран на драфте НБА в 2010 году и провел в лиге пять сезонов, выступая за «Нью-Йорк» и «Торонто». Его статистика за карьеру в НБА – 6,8 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.

После карьеры игрока Филдс проработал один год генеральным менеджером фарм-команды «Сан-Антонио» в G-лиге, а в 2020-м присоединился к «Атланте» в качестве ассистента генерального менеджера.

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