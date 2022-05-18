Скаут НБА: «Тайлер Хирро должен прибавить, чтобы «Хит» вышли в финал»

Анонимный скаут одного из клубов считает, что атакующему защитнику необходимо улучшить свою игру в финале Восточной конференции против «Бостона».

«Мне кажется, «Хит» недостаточно сильны. Батлер, Батлер, Батлер, а кто после него? Хирро набирает в среднем 14 очков в плей-офф, так ведь? В этой серии такое не пройдет. Он должен стать лучше. «Филадельфия» неплохо поработала против него.

Хирро должен быть на высоте. Я не уверен, что он будет достаточно продуктивным вторым номером, чтобы его команда вышла в финал. Он должен стать таким, но еще ничего не показал», – заявил скаут.

22-летний защитник был признан Лучшим запасным игроком нынешнего сезона. В плей-офф-2022 его показатели составляют 13,8 очка, 4,3 подбора и 2,9 передачи при реализации 27,3% трехочковых.

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