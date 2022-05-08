Женская НБА. «Индиана» – «Лос-Анджелес», «Миннесота» примет «Вашингтон»

В воскресенье, 8 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся три матча.

«Индиана» примет на своей площадке , встретится с , «Лас-Вегас» сыграет против .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

— Лос-Анджелес

8 мая. 22.00

Миннесота — Вашингтон

9 мая. 03.00

Лас-Вегас — Сиэтл

9 мая. 05.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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