Женская НБА. «Индиана» – «Лос-Анджелес», «Миннесота» примет «Вашингтон»

В воскресенье, 8 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся три матча.
«Индиана» примет на своей площадке «Лос-Анджелес», «Миннесота» встретится с «Вашингтоном», «Лас-Вегас» сыграет против «Сиэтла».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана — Лос-Анджелес
8 мая. 22.00
Миннесота — Вашингтон
9 мая. 03.00
Лас-Вегас — Сиэтл
9 мая. 05.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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