Женская НБА. «Индиана» – «Лос-Анджелес», «Миннесота» примет «Вашингтон»

Теги результаты женская НБА Индиана жен Лос-Анджелес жен Миннесота жен Сиэтл жен Вашингтон жен Лас-Вегас жен Баскетбол

В воскресенье, 8 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся три матча.

«Индиана» примет на своей площадке «Лос-Анджелес», «Миннесота» встретится с «Вашингтоном», «Лас-Вегас» сыграет против «Сиэтла».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана — Лос-Анджелес

8 мая. 22.00

Миннесота — Вашингтон

9 мая. 03.00

Лас-Вегас — Сиэтл

9 мая. 05.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные