Еврокубок. Женщины. «Бурж» обыграл в финале «Венецию» и стал двукратным чемпионом

В четверг, 7 апреля, состоялись решающие матчи «Финала четырех» женского Еврокубка-2021/22.

Французский «Бурж» в финале обыграл итальянскую «Венецию» со счетом 74:38 и стал двукратным чемпионом (2016, 2022).

Турецкий «Галатасарай» завоевал бронзовые медали, обыграв «Мерсин» в матче за третье место (75:67).

Женщины

Финал четырех

Бурж, Франция

Матч за 3-е место

Галатасарай Турция – Мерсин Турция – 75:67 (13:13, 29:21, 17:8, 16:25)

ГАЛАТАСАРАЙ: Дэвис (17 + 8 подборов).

МЕРСИН: Боннер (22 + 13 подборов).

7 апреля. 18.00

Финал

Бурж Франция – Венеция Италия – 74:38 (17:12, 21:17, 13:5, 23:4)

БУРЖ: Руперт (25 + 8 подборов), Гуапо, Мэнн (обе – 10).

ВЕНЕЦИЯ: Андерсон (12), Ндур (10).

7 апреля. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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