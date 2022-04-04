Дрэймонд Грин: «Начинаю обретать свой ритм»

Форвард «Уорриорз» заявил, что начинает набирать форму после травмы спины, в результате которой пропустил большое количество матчей.

«Было несколько эпизодов в защите, когда я чувствовал, что обретаю свой ритм. В нападении происходит похожая история. Мне еще нужно почувствовать бросок. Но если говорить в целом, я начинаю обретать свой ритм.

В последних двух матчах появилось чувство, что все начинает налаживаться», – заявил Грин.

В минувшие выходные Грин принял участие в двух матчах бэк-ту-бэка. Против «Юты» в субботу форвард набрал 10 очков и 9 подборов, против «Сакраменто» в воскресенье 6 очков, 5 подборов, 7 передач и 2 блок-шота.

В конце марта Грин признавался, что разочарован своей игрой после возвращения в состав: «Чувствую себя ужасно».

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