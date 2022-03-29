Кендрик Перкинс: «Если «Лейкерс» не пройдут в плей-офф, они станут одним из самых больших разочарований в истории НБА»

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Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал «Лейкерс» за то, что команда находится на грани непопадания в плей-офф.

«Мне надоело говорить о «Лейкерс», но я не могу позволить им легко отделаться. Если «Лейкерс» не пройдут в плей-офф, что с большой вероятностью и случится, они станут одним из самых больших разочарований в истории НБА. Точка. Ничего не поделаешь.

Речь уже не идет об успешном выступлении в плей-офф. Речь идет о попадании в плей-офф. Если они смогут пройти турнир плей-ин, я не хочу ничего слышать», – сказал Перкинс.

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