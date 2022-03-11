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    Мэджик Джонсон: «Нетс» доказали, что являются фаворитом на Востоке»

    Теги Мэджик Джонсон Бруклин Филадельфия НБА Баскетбол

    Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон подвел итоги ожидаемого матча между «Сиксерс» и «Нетс» в Филадельфии.

    По мнению Джонсона, крупная победа «Бруклина» (129:100) подтвердила статус команды как одного из претендентов на титул, несмотря на неудачное в целом выступление во второй половине регулярки.

    «Нетс» сегодня крупно обыграли «Сиксерс» не выезде. Они доказали, что являются фаворитом на Востоке», – написал Джонсон в твиттере.

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