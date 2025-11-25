Деандре Эйтон выбыл из строя с ушибом колена
«Лейкерс» лишились основного центрового.
Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон в ближайшее время не сыграет из-за ушиба колена.
Эйтон вынужден был досрочно покинуть площадку во время воскресного матча с «Ютой». Клуб объявил, что бигмен не выйдет против «Клипперс» во вторник.
В 15 матчах Эйтон набирает 15,5 очка и 8,4 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
