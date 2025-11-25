Деандре Эйтон выбыл из строя с ушибом колена

«Лейкерс» лишились основного центрового.

Центровой «Лейкерс » Деандре Эйтон в ближайшее время не сыграет из-за ушиба колена.

Эйтон вынужден был досрочно покинуть площадку во время воскресного матча с «Ютой». Клуб объявил, что бигмен не выйдет против «Клипперс» во вторник.

В 15 матчах Эйтон набирает 15,5 очка и 8,4 подбора за игру.