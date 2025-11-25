Йокич отдал красивую передачу и исполнил «баззер» с середины площадки. У серба 10-й трипл-дабл в победной игре с «Гризлис»
Никола Йокич продемонстрировал уникальные таланты.
Центровой «Денвера» Никола Йокич отметился двумя яркими хайлайтами в матче с «Мемфисом» (125:115).
Йокич исполнил эффектную передачу в развороте, а также забросил с середины площадки на исходе третьей четверти.
На счету серба в понедельник трипл-дабл – 17 очков, 10 подборов и 16 передач. Он стал для него 10-м в сезоне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
