  • Йокич отдал красивую передачу и исполнил «баззер» с середины площадки. У серба 10-й трипл-дабл в победной игре с «Гризлис»
Йокич отдал красивую передачу и исполнил «баззер» с середины площадки. У серба 10-й трипл-дабл в победной игре с «Гризлис»

Никола Йокич продемонстрировал уникальные таланты.

Центровой «Денвера» Никола Йокич отметился двумя яркими хайлайтами в матче с «Мемфисом» (125:115).

Йокич исполнил эффектную передачу в развороте, а также забросил с середины площадки на исходе третьей четверти.

На счету серба в понедельник трипл-дабл – 17 очков, 10 подборов и 16 передач. Он стал для него 10-м в сезоне.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoБаскетбол - видео
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoНБА
logoМемфис
