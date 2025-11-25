Брэндон Ингрэм набрал 37 очков в матче с «Кливлендом», у «Торонто» 8-я победа подряд

Брэндон Ингрэм помог «Торонто» обыграть «Кливленд», набрав 37 очков.

В матча против «Кливленда » форвард «Торонто » Брэндон Ингрэм набрал рекордные для себя в текущем сезоне 37 очков (15 из 30 с игры, 5 из 11 трехочковых, 2 из 5 штрафных).

Также на счету 28-летнего форварда 7 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

«Рэпторс» одержали 8-ю победу подряд (110:99), обыграв обескровленных «Кэвальерс», которые остались без 7 игроков из-за различных травм.