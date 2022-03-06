Велимир Перасович: «У нас в составе есть баскетболисты, которые вдохновляют остальных»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил игру лидеров команды в победе над в рамках Лиги ВТБ.

«В первую очередь, хочу поздравить своих игроков с победой. Они провели очень хороший матч, с первых минут вышли предельно сконцентрированными. У нас в составе есть баскетболисты, которые вдохновляют остальных – Марио Хезонья, Андрей Воронцевич, хороший матч провел Тони Джекири. Другие ребята поддержали их и показали качественный баскетбол, поэтому игра сложилась даже легче, чем мы ожидали», – сказал Перасович.

Победа над «Цмоки-Минском» стала для УНИКСа шестой подряд в рамках Лиги ВТБ. Клуб продолжает лидировать в таблице регулярного сезона.