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    Эксперт Рик Бьюкер: «Нетс» нужен Бен Симмонс, если они хотят пройти далеко в плей-офф»

    Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Эксперт UNDISPUTED Рик Бьюкер рассказал о важности для «Бруклина» Бена Симмонса, который пока не готов играть из-за проблем со спиной.

    «Нетс» нужен Бен Симмонс, если они хотят пройти далеко в плей-офф. Им нужен такой Бен Симмонс, который будет в состоянии закрыть все те слабые места, что есть у команды. Он должен помочь им на подборе. Помочь в защите. Помочь в движении мяча в атаке, в создании ситуаций для Кайри и Кей Ди.

    Дуэта Кайри и Кей Ди вместе с игроками, которые были получены в недавнем обмене достаточно для того, чтобы они могли рассчитывать на осуществление поставленных целей», – считает Бьюкер.

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