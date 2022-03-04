Эксперт Рик Бьюкер: «Нетс» нужен Бен Симмонс, если они хотят пройти далеко в плей-офф»

Эксперт UNDISPUTED Рик Бьюкер рассказал о важности для , который пока не готов играть из-за проблем со спиной.

«Нетс» нужен Бен Симмонс, если они хотят пройти далеко в плей-офф. Им нужен такой Бен Симмонс, который будет в состоянии закрыть все те слабые места, что есть у команды. Он должен помочь им на подборе. Помочь в защите. Помочь в движении мяча в атаке, в создании ситуаций для Кайри и Кей Ди.

Дуэта Кайри и Кей Ди вместе с игроками, которые были получены в недавнем обмене достаточно для того, чтобы они могли рассчитывать на осуществление поставленных целей», – считает Бьюкер.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем