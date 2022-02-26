Появилось новое видео драки двух тренеров «Югры» во время матча. Первым удар нанес Ольхов

Главный тренер клуба Суперлиги-1 «Университет-Югра» Артем Ольхов вступил в конфликт с другим тренером команды Олегом Теном во время домашнего матча с «Темп-СУМЗ-УГМК» в Сургуте, который состоялся в середине февраля.

По ходу встречи Ольхов о чем-то спорил с Теном. В какой-то момент второй попытался ударить в коллегу в лицо, упав при этом со стула. Двух специалистов разняли баскетболисты «Югры».

Появилось новое видео инцидента с внутренней камеры дворца спорта, этого момента нет в трансляции матча. На нем первым удар нанес Ольхов.

«Университет-Югра» ранее выпустил официальное заявление по ситуации: «Второй тренер команды Олег Тен не смог сдержать эмоций по оценке игрового эпизода в концовке матча с коллективом из Ревды. Произошедшее на скамейке – грубое нарушение не только внутренних правил клуба, но и требований регламента чемпионата России. Это прямо повлияло на результат принципиального матча и свело к нулю усилия всего коллектива».

Клуб выразил сожаление из-за поведения специалиста и начал служебное расследование. Тен был отстранен от работы с командой.

Позже стало известно, что Тен изъявил желание расторгнуть трудовое соглашение с командой.

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