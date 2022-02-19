Евролига. Женщины. «Фенербахче» – «Фамила», УСК примет «ТТТ-Ригу»

В субботу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги турецкий «Фенербахче» примет итальянскую «Фамилу».
Чешский УСК дома сыграет с латвийским клубом «ТТТ-Рига».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
УСК Чехия – ТТТ-Рига Латвия
19 февраля. 20:00
Турнирное положение: УГМК Россия – 13-0, Авенида Испания – 10-3, УСК Чехия – 9-4, Монпелье Франция – 6-6, ТТТ-Рига Латвия – 5-7, МБА Россия – 4-8, Венеция Италия – 3-9, Сексард Венгрия – 0-13.
Группа B
Фенербахче Турция – Фамила Италия
19 февраля. 18:00
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 10-3, Фамила Италия – 8-5, Шопрон Венгрия – 8-6, Динамо Курск Россия – 8-6, Жирона Испания – 7-6, Ланды Франция – 6-7, Галатасарай Турция – 5-9, Гдыня Польша – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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