Евролига. Женщины. «Фенербахче» – «Фамила», УСК примет «ТТТ-Ригу»

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В субботу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги турецкий «Фенербахче» примет итальянскую «Фамилу».

Чешский УСК дома сыграет с латвийским клубом «ТТТ-Рига».

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Группа А 

УСК Чехия – ТТТ-Рига Латвия

19 февраля. 20:00

Турнирное положение: УГМК Россия – 13-0, Авенида Испания – 10-3, УСК Чехия – 9-4, Монпелье Франция – 6-6, ТТТ-Рига Латвия – 5-7, МБА Россия – 4-8, Венеция Италия – 3-9, Сексард Венгрия – 0-13. 

Группа B

Фенербахче Турция – Фамила Италия

19 февраля. 18:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 10-3, Фамила Италия – 8-5, Шопрон Венгрия – 8-6, Динамо Курск Россия – 8-6, Жирона Испания – 7-6, Ланды Франция – 6-7, Галатасарай Турция – 5-9, Гдыня Польша – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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