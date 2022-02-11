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    «Даллас» и Дориан Финни-Смит продлят контракт на 4 года и 55,5 млн долларов

    Теги переходы Даллас НБА Дориан Финни-Смит Баскетбол

    Форвард «Далласа» Дориан Финни-Смит и руководство клуба официально договорились о продлении контракта на 4 года и 55,5 млн долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока. В соглашении также есть опция игрока и трейд-кикер.

    В этом сезоне Финни-Смит получает 4 млн долларов. Перед дедлайном на обмены руководство «Далласа» отклонило предложение об обмене форварда на драфт-пик, который, скорее всего, был бы лотерейным.

    Средние показатели Финни-Смита составляют 10,1 очка, 4,8 подбора и 2,0 передачи.

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