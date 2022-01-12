Евролига. ЦСКА в гостях играет с «Панатинаикосом»

В среду, 12 января, в рамках 20-го раунда Евролиги-2021/22 московский ЦСКА играет на выезде с греческим «Панатинаикосом».

Еще два запланированных на 12 января матча перенесены в связи со вспышками коронавируса в командах.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 15-4, Реал Испания – 14-3, Олимпиакос Греция – 12-6, Зенит Россия – 12-6, УНИКС Россия – 11-7, Милан Италия – 11-6, ЦСКА Россия – 10-7, Анадолу Эфес Турция – 9-9, Виллербан Франция – 8-9, Фенербахче Турция – 8-10, Бавария Германия – 8-10, Баскония Испания – 7-11, Монако Монако – 7-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Маккаби Плейтика Израиль – 7-11, Альба Германия – 6-11, Панатинаикос Греция – 4-13, Жальгирис Литва – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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