Пау Газоль объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион , чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Пау Газоль официально объявил о завершении карьеры.

Как и планировалось, испанец объявил о своем решении на пресс-конференции, которая проходит сейчас в Испании.

Последним турниром в карьере 41-летнего тяжелого форварда стала Олимпиада в Токио, где сборная Испании дошла до 1/4 финала. После летних Игр Пау взял время, чтобы подумать о своем будущем – он мог вернуться в родную «Барселону» и провести в клубе еще один сезон, однако в итоге форвард решил не продолжать карьеру игрока.

Профессиональная карьера Газоля началась 23 года назад. С 1998 по 2001 годы Пау выступал за «Барселону», после чего перебрался в НБА – 7 лет бигмен провел в «Мемфисе», выбравшим испанца под 3-м номером драфта-2001.

Самый успешный период в карьере НБА старшего из братьев Газолей связан с «Лейкерс» – Пау провел шесть лет в клубе (2008-2014) и дважды стал чемпионом НБА за это время (2009, 2010). Всего в лиге 6-кратный участник Матчей звезд провел 1226 матчей (1150 в старте), в которых набирал в среднем 17,0 очка, 9,3 подбора и 3,2 передачи при реализации с игры 50,7%.

На международном уровне Пау помог сборной Испании завоевать две серебряных (2008, 2012) и одну бронзовую (2016) медали Олимпийских игр, золото чемпионата мира-2006, а также три золота (2009, 2011, 2015), два серебра (2003, 2007) и две бронзы (2001, 2017) Евробаскетов.

