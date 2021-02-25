Кайри Ирвинг: «Кобе на логотипе НБА, это должно случиться. Черные короли построили лигу»

Разыгрывающий «Нетс» на пресс-конференции после игры с «Мэджик» прокомментировал свою инициативу с помещением покойной легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта на логотип НБА.

. Логотип. Да. Это должно случиться. Мне все равно, что там говорят. Черные короли построили лигу. Это именно то, что я имел в виду, такова моя позиция.

Будучи черным, рожденным черным королем, я должен продвигать наше поколение, нашу культуру вперед, это часть моей ответственности.

Я воздаю должное примеру этого человека. Семнадцатилетний. Сейчас мы драфтуем парней, которые еще моложе. Ребята, которые пришли из разных мест, и он был эталоном для нашего поколения, он продолжит им оставаться. И я хочу, чтобы это стало частью истории, которая изменилась навсегда, наше поколение было частью этих перемен, и если это означает, что я должен продвигать это и вести этот разговор, то отлично. Он заслужил это. Его семья заслужила. Мы заслуживаем видеть величие, персонифицированное в Мамбе. Всякий, кто приходит в лигу, должен знать, что перед ним пример», – заявил Ирвинг.

Отметим, что позицию Ирвинга ранее поддержала Ванесса Брайант, вдова знаменитого баскетболиста, погибшего в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.

На данный момент на логотипе изображен .

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