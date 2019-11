Форвард «Бостона» Хэйворд сломал руку в матче с «Сан-Антонио»

Форвард Гордон Хэйворд сломал левую руку в матче с «Сан-Антонио».

В конце первой половины игрок пытался помешать защитнику «Сперс» Деджоунте Мюррэю и наткнулся на форварда Ламаркуса Олдриджа, поставившего заслон в движении.

Хэйворд покинул площадку и больше не вернулся. «Селтикс» объявили, что рентгеновское обследование выявило у игрока перелом.

Хэйворд – один из лучших игроков после первого месяца регулярного чемпионата. Его средние показатели составляют 20,3 очка, 7,9 подбора и 4,6 передачи в среднем.

Два года назад Хэйворд получил перелом ноги, из-за которого пропустил весь сезон.

According to the Celtics: Gordon Hayward has been diagnosed with a left hand fracture. Here’s the play where it happened: pic.twitter.com/Vwd3FpJsfS