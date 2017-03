Самый ценный игрок НБА двух последних сезонов Стефен Карри из «Голден Стэйт» считает, что Джеймс Харден заслуживает звания MVP в большей степени, нежели Расселл Уэстбрук.

Лидер «Оклахома-Сити», который в нынешнем розыгрыше набирает трипл-дабл в среднем за игру, заявил, что не сильно переживает по этому поводу.

«Мне все равно. Сказанное им не имеет значения. Кто он такой?» – заявил Уэстбрук.

