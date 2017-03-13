Самый ценный игрок НБА двух последних сезонов Стефен Карри из «Голден Стэйт» считает, что Джеймс Харден заслуживает звания MVP в большей степени, нежели Расселл Уэстбрук.

«Кого бы я выбрал, если не рассматривать игроков «Голден Стэйт»? Пожалуй, Хардена.

Почему не Уэстбрук? Ну, принято вознаграждать лучшую команду, лучшую с точки зрения результатов. Так исторически сложилось с призом MVP. Надо думать, что Харден превзойдет Расселла за счет этого момента», – цитирует Карри Bleacher Report.