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    Стефен Карри: «Харден или Уэстбрук? MVP должен стать Харден – благодаря более успешному выступлению команды»

    Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Стефен Карри Джеймс Харден

    Самый ценный игрок НБА двух последних сезонов Стефен Карри из «Голден Стэйт» считает, что Джеймс Харден заслуживает звания MVP в большей степени, нежели Расселл Уэстбрук.

    «Кого бы я выбрал, если не рассматривать игроков «Голден Стэйт»? Пожалуй, Хардена.

    Почему не Уэстбрук? Ну, принято вознаграждать лучшую команду, лучшую с точки зрения результатов. Так исторически сложилось с призом MVP. Надо думать, что Харден превзойдет Расселла за счет этого момента», – цитирует Карри Bleacher Report.

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