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    НБА. Дрэймонд Грин после нарушения кричал на судей и Стива Керра, получил технический

    Теги Голден Стэйт Клипперс НБА видео Стив Керр судьи Дрэймонд Грин

    Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин не смог сдержать эмоции в третьей четверти матча с «Клипперс» (123:113), когда после борьбы с Блэйком Гриффином был наказан персональным замечанием.

    Грин стал оспаривать решение, в результате чего получил технический фол. Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр попытался успокоить форварда и заменил его, однако также подвергся эмоциональной критике со стороны баскетболиста. 

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