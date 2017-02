Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин не смог сдержать эмоции в третьей четверти матча с «Клипперс» (123:113), когда после борьбы с Блэйком Гриффином был наказан персональным замечанием.

Грин стал оспаривать решение, в результате чего получил технический фол. Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр попытался успокоить форварда и заменил его, однако также подвергся эмоциональной критике со стороны баскетболиста.

Draymond Green goes nuts, yells at ref, Steve Kerr on the sidelines pic.twitter.com/kQAwsq80pX