НБА. Дрэймонд Грин после нарушения кричал на судей и Стива Керра, получил технический
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин не смог сдержать эмоции в третьей четверти матча с «Клипперс» (123:113), когда после борьбы с Блэйком Гриффином был наказан персональным замечанием.
Грин стал оспаривать решение, в результате чего получил технический фол. Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр попытался успокоить форварда и заменил его, однако также подвергся эмоциональной критике со стороны баскетболиста.
Draymond Green goes nuts, yells at ref, Steve Kerr on the sidelines pic.twitter.com/kQAwsq80pX— gifdsports (@gifdsports) 24 февраля 2017 г.
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