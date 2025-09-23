1

Тренер в США был ранен в результате стрельбы во время бейсбольного матча

Один человек пострадал из-за стрельбы во время бейсбольного матча в США.

Инцидент произошел 21 сентября на игре юниорских команд в городе Кэти, штат Техас. Во время разминки на стадионе прозвучало несколько выстрелов – игроки побежали с поля, но одна из пуль отрикошетила от столба и попала в 27-летнего тренера. Он получил ранение плеча и был доставлен в больницу.

Предполагается, что речь идет о несчастном случае: недалеко от места происшествия трое местных жителей упражнялись в стрельбе по мишеням. Их уже допросили полицейские.

По информации NBC, жизни тренера сейчас ничего не угрожает.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NBC
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бейсбол в Telegram
Материалы по теме
Российский Красный Крест подключился к поискам пловца Свечникова
19 сентября, 18:55
ISU выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристок Гайзер и Феррари в ДТП
618 сентября, 19:46
Корейская фигуристка напала с ножом на бывшего тренера, которого обвиняла в изнасиловании
3018 сентября, 15:59
Главные новости
Бейсболиста «Сиэтла» дисквалифицировали на 10 матчей MLB за бросок биты в соперника
1721 августа, 11:27Видео
Директор федерального центра подготовки «Юг Спорт»: «В России еще недостаточно баз. Такие дисциплины, как софтбол, бейсбол и сквош, пока не имеют своего «дома»
10 июня, 07:59
Дмитрий Киселев избран на пост президента Федерации бейсбола и софтбола России
219 февраля, 12:23
Российские федерации бейсбола и софтбола приняли решение об объединении
213 февраля, 12:53
765 млн долларов за 15 лет доминиканского бейсболиста Хуана Сото – рекордный контракт в истории спорта
1389 декабря 2024, 10:19
Бейсболист Дженсен сыграл за две команды в рамках одного матча MLB – это первый случай в истории лиги
427 августа 2024, 08:12
Японский бейсболист Отани подписал рекордный контракт в истории спорта – на $700 млн за 10 лет
9410 декабря 2023, 14:45
Глава Федерации бейсбола России: «Трудно сказать, какое решение примут по нашему участию в квалификации ОИ-2028. Но мы можем выступить достойно»
316 октября 2023, 18:29
МОК утвердил включение в программу Олимпиады-2028 флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша и бейсбола
5816 октября 2023, 08:49
В программу Олимпиады-2028 включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол
15213 октября 2023, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Аутфилдер «Марлинс» Джазз Чисхольм стал лицом обложки MLB The Show 23
31 января 2023, 10:30Игры
Гусь приземлился на поле во время бейсбольного матча между «Лос-Анджелесом» и «Сан-Диего»
213 октября 2022, 17:45Видео
Симулятор Out of the Park Baseball 23 вошел в топ лучших новинок Steam за апрель
27 мая 2022, 17:06Игры
Сехей Отани стал лицом обложки MLB The Show 22
1 февраля 2022, 19:43Игры
Олимпиада-2020. Бейсбол. США обыграли Южную Корею в полуфинале
5 августа 2021, 13:10
Олимпиада-2020. Бейсбол. 1/2 финала. Южная Корея уступила Японии
14 августа 2021, 13:33
Олимпиада-2020. Бейсбол. Доминиканская Республика проиграла США
4 августа 2021, 06:03
Олимпиада-2020. Бейсбол. Израиль уступил Доминиканской Республике
3 августа 2021, 13:23
Олимпиада-2020. Бейсбол. 1/4 финала. Япония обыграла США, Израиль уступил Южной Корее
22 августа 2021, 14:04
Олимпиада-2020. Бейсбол. Япония обыграла Мексику, США победили Южную Корею
31 июля 2021, 12:48