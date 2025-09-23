Тренер в США был ранен в результате стрельбы во время бейсбольного матча
Один человек пострадал из-за стрельбы во время бейсбольного матча в США.
Инцидент произошел 21 сентября на игре юниорских команд в городе Кэти, штат Техас. Во время разминки на стадионе прозвучало несколько выстрелов – игроки побежали с поля, но одна из пуль отрикошетила от столба и попала в 27-летнего тренера. Он получил ранение плеча и был доставлен в больницу.
Предполагается, что речь идет о несчастном случае: недалеко от места происшествия трое местных жителей упражнялись в стрельбе по мишеням. Их уже допросили полицейские.
По информации NBC, жизни тренера сейчас ничего не угрожает.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NBC
