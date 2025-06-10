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Директор федерального центра подготовки «Юг Спорт»: «В России еще недостаточно баз. Такие дисциплины, как софтбол, бейсбол и сквош, пока не имеют своего «дома»

Директор центра «Юг Спорт» заявил о недостаточности баз для подготовки.

«Представители всех видов спорта должны иметь возможность тренироваться на федеральных базах. К сожалению, в нашей стране еще недостаточно баз. Так, ряд новых олимпийских дисциплин, таких как софтбол, бейсбол и сквош, пока не имеют своего «дома», своей домашней тренировочной базы, где имеются определенный режим, контроль тренировочного процесса спортсменов.

Мы в Сочи планируем заложить вторую очередь нашего центра, где будут тренироваться представители в том числе неолимпийских видов спорта. Мы планируем строительство новых тренировочных объектов, в том числе для новых олимпийских видов спорта. Работа напряженная, но она идет», – сказал директор Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт» Министерства спорта РФ Михаил Дремов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
софтбол
сквош
Михаил Дремов
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