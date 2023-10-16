Глава Федерации бейсбола России: «Трудно сказать, какое решение примут по нашему участию в квалификации ОИ-2028. Но мы можем выступить достойно»

Теги Лос-Анджелес-2028 сборная России Федерация бейсбола России Бейсбол

Глава Федерации бейсбола и софтбола России оценил решение МОК о включении этих видов спорта в программу Олимпиады-2028.

«Включение бейсбола в олимпийскую программу очень важно для нас и наших бейсболистов, это поспособствует увеличению интереса к данному виду спорта.

Пока отбор на Олимпиаду в Лос-Анджелесе не стартовал, и мне трудно сказать, какое решение примут МОК и ОКР в свете возможного участия в квалификации. Но я думаю, что мы бы могли хорошо показать себя на международных соревнованиях.

Если сравнить уровень ребят из нашей сборной с европейскими игроками по итогам чемпионата Европы-2023, можно предположить, что мы бы выступили очень достойно», – сказал Дмитрий Киселев.

Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?

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1 комментарий

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Simon Petrikov
ну подумаешь плейофф в МЛБ
а вот глава федерации - другое дело

рейнджеры шикарно первую игру сыграли
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