Гусь приземлился на поле во время бейсбольного матча между «Лос-Анджелесом» и «Сан-Диего»

Бейсбольный матч между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Сан-Диего Падрес» едва не был прерван из-за гуся.

Встреча проходила в Лос-Анджелесе в рамках плей-офф Главной бейсбольной лиги (MLB). Птица влетела на стадион и приземлилась на поле в непосредственной близости с игроками.

Члены персонала несколько раз попытались поймать гуся – в конце концов, это удалось сделать.

Матч завершился со счетом 3:5 в пользу «Падрес».