Бейсболист Дженсен сыграл за две команды в рамках одного матча MLB – это первый случай в истории лиги

Американский бейсболист сыграл за две команды в рамках одного матча MLB

Как отмечает ESPN, такой случай произошел впервые в истории лиги.

26 июня проходила встреча «Бостон Ред Сокс» и «Торонто Блю Джейс», но игру приостановили из-за дождя. Доигровка была назначена на 27 августа – за это время бейсболист Дэнни Дженсен перешел из «Бостона» в «Торонто» и вышел на остаток матча уже против бывшего клуба.

«Я был удивлен, узнав, что я первый, кто это сделал. Круто оставить в игре такой след – это и интересно, и необычно. И я благодарен за такую возможность», – сказал Дженсен.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Торонто».