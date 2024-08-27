Бейсболист Дженсен сыграл за две команды в рамках одного матча MLB – это первый случай в истории лиги
Американский бейсболист сыграл за две команды в рамках одного матча MLB
Как отмечает ESPN, такой случай произошел впервые в истории лиги.
26 июня проходила встреча «Бостон Ред Сокс» и «Торонто Блю Джейс», но игру приостановили из-за дождя. Доигровка была назначена на 27 августа – за это время бейсболист Дэнни Дженсен перешел из «Бостона» в «Торонто» и вышел на остаток матча уже против бывшего клуба.
«Я был удивлен, узнав, что я первый, кто это сделал. Круто оставить в игре такой след – это и интересно, и необычно. И я благодарен за такую возможность», – сказал Дженсен.
Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Торонто».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ESPN
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