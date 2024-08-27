  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бейсбол
  • Новости
  • Бейсболист Дженсен сыграл за две команды в рамках одного матча MLB – это первый случай в истории лиги
3

Бейсболист Дженсен сыграл за две команды в рамках одного матча MLB – это первый случай в истории лиги

Американский бейсболист сыграл за две команды в рамках одного матча MLB

Как отмечает ESPN, такой случай произошел впервые в истории лиги.

26 июня проходила встреча «Бостон Ред Сокс» и «Торонто Блю Джейс», но игру приостановили из-за дождя. Доигровка была назначена на 27 августа – за это время бейсболист Дэнни Дженсен перешел из «Бостона» в «Торонто» и вышел на остаток матча уже против бывшего клуба.

«Я был удивлен, узнав, что я первый, кто это сделал. Круто оставить в игре такой след – это и интересно, и необычно. И я благодарен за такую возможность», – сказал Дженсен.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Торонто».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ESPN
logoMLB
logoБостон
Торонто
Рекомендуем
Бейсбол в Telegram
Материалы по теме
MLB. Полуфинал Национальной лиги. Пятый матч. «Вашингтон» проиграл «Доджерс» в решающей игре серии
25914 октября 2016, 05:40
MLB. «Окленд» победил «Техас», «Детройт» обыграл «Миннесоту» и другие результаты
229 сентября 2014, 06:15
MLB. «Цинциннати» обыграл «Питтсбург», «Метс» победил «Хьюстон» и другие результаты
28 сентября 2014, 06:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Японский бейсболист Отани подписал рекордный контракт в истории спорта – на $700 млн за 10 лет
9710 декабря 2023, 14:45
Глава Федерации бейсбола России: «Трудно сказать, какое решение примут по нашему участию в квалификации ОИ-2028. Но мы можем выступить достойно»
316 октября 2023, 18:29
МОК утвердил включение в программу Олимпиады-2028 флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша и бейсбола
5816 октября 2023, 08:49
В программу Олимпиады-2028 включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол
15213 октября 2023, 10:41
Коллекционная карточка бейсболиста Микки Мэнтла продана на аукционе за $12,6 млн. Это рекорд для спортивных лотов
2029 августа 2022, 07:50
Доминиканский бейсболист Татис будет дисквалфицирован на 80 игр и потеряет 2,5 млн долларов зарплаты из-за положительного теста на клостебол
13 августа 2022, 13:36
MLB отстранила питчера «Доджерс» Тревора Бауэра на два сезона за домашнее насилие. Игрок потеряет 64 миллиона долларов
4430 апреля 2022, 07:27
MLB объявила о локауте впервые с 1994 года
2 декабря 2021, 15:07
Олимпийская чемпионка по софтболу получит новую золотую медаль из-за того, что награду укусил мэр Нагои
1212 августа 2021, 10:19
Олимпиада-2020. Бейсбол. Япония обыграла США в матче за золото, Доминиканская Республика взяла бронзу, обыграв Южную Корею
67 августа 2021, 13:14
Ко всем новостям
Последние новости
Аутфилдер «Марлинс» Джазз Чисхольм стал лицом обложки MLB The Show 23
31 января 2023, 10:30Игры
Гусь приземлился на поле во время бейсбольного матча между «Лос-Анджелесом» и «Сан-Диего»
213 октября 2022, 17:45Видео
Симулятор Out of the Park Baseball 23 вошел в топ лучших новинок Steam за апрель
27 мая 2022, 17:06Игры
Сехей Отани стал лицом обложки MLB The Show 22
1 февраля 2022, 19:43Игры
Олимпиада-2020. Бейсбол. США обыграли Южную Корею в полуфинале
5 августа 2021, 13:10
Олимпиада-2020. Бейсбол. 1/2 финала. Южная Корея уступила Японии
14 августа 2021, 13:33
Олимпиада-2020. Бейсбол. Доминиканская Республика проиграла США
4 августа 2021, 06:03
Олимпиада-2020. Бейсбол. Израиль уступил Доминиканской Республике
3 августа 2021, 13:23
Олимпиада-2020. Бейсбол. 1/4 финала. Япония обыграла США, Израиль уступил Южной Корее
22 августа 2021, 14:04
Олимпиада-2020. Бейсбол. Япония обыграла Мексику, США победили Южную Корею
31 июля 2021, 12:48