1

Дмитрий Киселев избран на пост президента Федерации бейсбола и софтбола России

Дмитрия Киселева избрали на пост президента Федерации бейсбола и софтбола России.

Федерация бейсбола России объединилась с Федерацией софтбола России. Новая организация получила название Федерация бейсбола и софтбола России.

Киселеву 53 года, он возглавлял Федерацию бейсбола России с апреля 2017-го.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Федерация бейсбола России
Дмитрий Киселев
софтбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Бейсбол в Telegram
Материалы по теме
Российские федерации бейсбола и софтбола приняли решение об объединении
213 февраля, 12:53
Глава Федерации бейсбола России: «Трудно сказать, какое решение примут по нашему участию в квалификации ОИ-2028. Но мы можем выступить достойно»
316 октября 2023, 18:29
Все как в американских фильмах! Подкаст «Три калеки» на бейсболе
65 ноября 2021, 12:38Подкасты
Главные новости
Российские федерации бейсбола и софтбола приняли решение об объединении
213 февраля, 12:53
765 млн долларов за 15 лет доминиканского бейсболиста Хуана Сото – рекордный контракт в истории спорта
1389 декабря 2024, 10:19
Бейсболист Дженсен сыграл за две команды в рамках одного матча MLB – это первый случай в истории лиги
427 августа 2024, 08:12
Японский бейсболист Отани подписал рекордный контракт в истории спорта – на $700 млн за 10 лет
9710 декабря 2023, 14:45
Глава Федерации бейсбола России: «Трудно сказать, какое решение примут по нашему участию в квалификации ОИ-2028. Но мы можем выступить достойно»
316 октября 2023, 18:29
МОК утвердил включение в программу Олимпиады-2028 флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша и бейсбола
5816 октября 2023, 08:49
В программу Олимпиады-2028 включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол
15213 октября 2023, 10:41
Коллекционная карточка бейсболиста Микки Мэнтла продана на аукционе за $12,6 млн. Это рекорд для спортивных лотов
2029 августа 2022, 07:50
Доминиканский бейсболист Татис будет дисквалфицирован на 80 игр и потеряет 2,5 млн долларов зарплаты из-за положительного теста на клостебол
13 августа 2022, 13:36
MLB отстранила питчера «Доджерс» Тревора Бауэра на два сезона за домашнее насилие. Игрок потеряет 64 миллиона долларов
4430 апреля 2022, 07:27
Ко всем новостям
Последние новости
Аутфилдер «Марлинс» Джазз Чисхольм стал лицом обложки MLB The Show 23
31 января 2023, 10:30Игры
Гусь приземлился на поле во время бейсбольного матча между «Лос-Анджелесом» и «Сан-Диего»
213 октября 2022, 17:45Видео
Симулятор Out of the Park Baseball 23 вошел в топ лучших новинок Steam за апрель
27 мая 2022, 17:06Игры
Сехей Отани стал лицом обложки MLB The Show 22
1 февраля 2022, 19:43Игры
Олимпиада-2020. Бейсбол. США обыграли Южную Корею в полуфинале
5 августа 2021, 13:10
Олимпиада-2020. Бейсбол. 1/2 финала. Южная Корея уступила Японии
14 августа 2021, 13:33
Олимпиада-2020. Бейсбол. Доминиканская Республика проиграла США
4 августа 2021, 06:03
Олимпиада-2020. Бейсбол. Израиль уступил Доминиканской Республике
3 августа 2021, 13:23
Олимпиада-2020. Бейсбол. 1/4 финала. Япония обыграла США, Израиль уступил Южной Корее
22 августа 2021, 14:04
Олимпиада-2020. Бейсбол. Япония обыграла Мексику, США победили Южную Корею
31 июля 2021, 12:48