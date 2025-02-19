Дмитрий Киселев избран на пост президента Федерации бейсбола и софтбола России
Дмитрия Киселева избрали на пост президента Федерации бейсбола и софтбола России.
Федерация бейсбола России объединилась с Федерацией софтбола России. Новая организация получила название Федерация бейсбола и софтбола России.
Киселеву 53 года, он возглавлял Федерацию бейсбола России с апреля 2017-го.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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