Дмитрий Киселев избран на пост президента Федерации бейсбола и софтбола России

Дмитрия Киселева избрали на пост президента Федерации бейсбола и софтбола России.

Федерация бейсбола России объединилась с Федерацией софтбола России. Новая организация получила название Федерация бейсбола и софтбола России.

Киселеву 53 года, он возглавлял Федерацию бейсбола России с апреля 2017-го.