Международная федерация хоккея с мячом выразила соболезнования в связи со смертью Скрынника

FIB выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Скрынника.

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) соболезнует в связи со смертью главы Федерации хоккея с мячом России, заслуженного тренера России Бориса Скрынника.

«Мы скорбим о кончине экс-президента FIB Бориса Скрынника. Борис был не только выдающимся спортсменом и преданным лидером своей национальной федерации, но и дальновидным руководителем Международной федерации хоккея с мячом.

Его неутомимая преданность и страсть к хоккею с мячом помогли развить этот вид спорта во многих странах. Он провел несколько чемпионатов мира на высочайшем уровне – его огромный вклад никогда не будет забыт.

От имени FIB мы выражаем самые глубокие соболезнования его семье, друзьям и всем, кого затронули его выдающаяся жизнь и работа», – говорится в сообщении главы организации Хенрика Нильссона.

Скрынник был президентом Международной федерации хоккея с мячом с 2006-го по 2022 год. Он скончался на 78-м году жизни после тяжелой болезни.