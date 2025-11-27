0

Мяус выдвинут на должность главы Федерации хоккея с мячом России

Сергей Мяус выдвинут на должность президента Федерации хоккея с мячом России.

Исполком Федерации хоккея с мячом России выдвинул Сергея Мяуса на должность президента ФХМР. 

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполком Федерации хоккея с мячом России абсолютным большинством голосов выдвинул директора по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями на должность главы отечественного хоккея с мячом.

Заслуженный тренер РФ вернулся в ФХМР в ноябре 2024 года после четырех лет работы министром физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса.

Ранее функционер работал в структуре федерации с 2009 года в должности вице-президента и исполнительного директора🗒️

Под руководством Мяуса мужская национальная сборная России становилась чемпионом мира в 2015 и 2016 годах, а молодежная — в 2011 и 2013.

Внеочередная Конференция намечена на 26 декабря 2025 года в Москве», – говорится в сообщении.

Действующий президент ФХМР Борис Скрынник сложит с себя полномочия. Он возглавляет организацию с 2009 года.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация хоккея с мячом России
logoСергей Мяус
ФХМР
Борис Скрынник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоккей с мячом в Telegram
Материалы по теме
Директор Федерации хоккея с мячом России: «Титульного спонсора-букмекера у хоккея с мячом пока нет. Эту ситуацию нужно менять»
13 ноября, 07:27
Сергей Мяус: «Уверен, что в следующем году «Байкал-Энергия» вернется в Суперлигу. База есть, нет никакого провала»
12 ноября, 07:05
Сергей Мяус: «Русскому хоккею нужен выход на качественно иной уровень освещения. Сейчас экономить на медиа – самоубийство»
12 ноября, 06:53
Главные новости
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо», «Енисей» уступил «Воднику», другие результаты
вчера, 12:04
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» проиграл «СКА-Нефтянику», «Енисей» уступил московскому «Динамо» и другие результаты
26 ноября, 18:17
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей», московское «Динамо» разгромило казанское и другие результаты
22 ноября, 12:34
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» обыграл «Саяны», «Волга» уступила московскому «Динамо», другие результаты
19 ноября, 18:20
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» обыграл «Старт», московское «Динамо» разгромило «Родину», другие результаты
15 ноября, 13:30
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» победил «Сибсельмаш», «Водник» обыграл «Родину», другие результаты
12 ноября, 18:44
Сергей Мяус: «Уверен, что в следующем году «Байкал-Энергия» вернется в Суперлигу. База есть, нет никакого провала»
12 ноября, 07:05
Сергей Мяус: «Русскому хоккею нужен выход на качественно иной уровень освещения. Сейчас экономить на медиа – самоубийство»
12 ноября, 06:53
Власти Архангельской области решили вопрос по финансированию «Водника» до конца сезона-2025/26
29 октября, 14:05
Федерация хоккея с мячом обсудит будущее «Водника» с властями Архангельской области
25 октября, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
Умер почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин
19 августа, 18:41
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Старту»
7 декабря 2024, 14:20
Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин
9 февраля 2023, 13:21
Борис Скрынник: «На кончину Янко повлияли последствия коронавируса»
16 мая 2022, 14:11
Павел Франц о смерти Максима Ишкельдина: «Невосполнимая потеря. Он много помогал и детям, и всему хоккею в целом»
6 июня 2021, 10:28
Матчи чемпионата России по хоккею с мячом не будут отменяться и переноситься из-за коронавируса
28 октября 2020, 13:29
Московское «Динамо» в восьмой раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом
12 октября 2020, 10:07
Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
28 сентября 2020, 15:07
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области: «Шведы не приехали – какой чемпионат мира по хоккею с мячом? Думаю, аккуратно перенесем»
15 сентября 2020, 09:15
Выборы президента Федерации хоккея с мячом России пройдут 28 сентября
26 августа 2020, 13:59