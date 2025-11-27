Мяус выдвинут на должность главы Федерации хоккея с мячом России

Сергей Мяус выдвинут на должность президента Федерации хоккея с мячом России.

Исполком Федерации хоккея с мячом России выдвинул Сергея Мяуса на должность президента ФХМР.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполком Федерации хоккея с мячом России абсолютным большинством голосов выдвинул директора по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями на должность главы отечественного хоккея с мячом.

Заслуженный тренер РФ вернулся в ФХМР в ноябре 2024 года после четырех лет работы министром физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса.

Ранее функционер работал в структуре федерации с 2009 года в должности вице-президента и исполнительного директора🗒️

Под руководством Мяуса мужская национальная сборная России становилась чемпионом мира в 2015 и 2016 годах, а молодежная — в 2011 и 2013.

Внеочередная Конференция намечена на 26 декабря 2025 года в Москве», – говорится в сообщении.

Действующий президент ФХМР Борис Скрынник сложит с себя полномочия. Он возглавляет организацию с 2009 года.