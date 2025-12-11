Михаил Дегтярев: «Скрынник – знаковая фигура для русского хоккея. Мы никогда не забудем все, что он сделал для российского и мирового спорта»
Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью главы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника. Скрынник скончался на 78-м году жизни после тяжелой болезни.
«Ушел из жизни Борис Скрынник – знаковая фигура для российского спорта и русского хоккея.
Борис Иванович почти два десятилетия руководил Международной федерацией бенди FIB, четырежды избирался президентом Федерации хоккея с мячом России. Под его управлением наш национальный вид спорта, любимый миллионами, получил мощный импульс для развития: возросло качество соревнований, Россия приняла ряд крупных международных турниров, а сборная показала высокие результаты.
Мы никогда не забудем все, что Борис Скрынник сделал для российского и мирового спорта», – написал Дегтярев в телеграм-канале.