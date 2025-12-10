Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Сибсельмаш», «Саяны» уступили московскому «Динамо» и другие результаты
«СКА-Нефтяник» обыграл «Сибсельмаш» на чемпионате России по бенди.
10 декабря прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
Сибсельмаш – СКА-Нефтяник – 3:5 (2:2)
Кузбасс – Енисей – 7:4 (4:3)
Саяны – Динамо Москва – 3:6 (2:3)
Уральский трубник – Водник – 5:2 (1:1)
Родина – Волга – 4:2 (1:1)
Старт – Динамо Казань – 6:3 (1:1)
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 24 очка (8 игр), Динамо Москва – 24 (9), Водник – 19 (9), Кузбасс – 16 (8), Старт – 15 (8), Уральский трубник – 15 (8), Родина – 12 (7), Енисей – 9 (8), Ак-Барс Динамо – 4 (4), Волга – 4 (8), Сибсельмаш – 3 (8), Саяны – 0 (9).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
