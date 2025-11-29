Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо», «Енисей» уступил «Воднику», другие результаты
«СКА-Нефтяник» сыграет с московским «Динамо» в матче чемпионата России по бенди.
29 ноября прошли матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
СКА-Нефтяник – Динамо Москва – 9:2 (3:1)
Енисей – Водник – 2:4 (0:3)
Волга – Уральский трубник – 3:5 (1:2)
Ак Барс Динамо – Саяны – 6:5 (2:3)
Родина – Кузбасс – 1:4 (0:3)
Старт – Сибсельмаш – 7:4 (4:1)
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 15 очков (5 игр), Водник – 15 (5), Динамо Москва – 15 (5), Кузбасс – 12 (5), Уральский трубник – 12 (6), Родина – 6 (5), Старт – 6 (5), Ак-Барс Динамо – 4 (5), Волга – 4 (5), Енисей – 3 (5), Сибсельмаш – 3 (4), Саяны – 0 (6).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости