8

Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо», «Енисей» уступил «Воднику», другие результаты

«СКА-Нефтяник» сыграет с московским «Динамо» в матче чемпионата России по бенди.

29 ноября прошли матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

СКА-Нефтяник – Динамо Москва – 9:2 (3:1)

Енисей – Водник – 2:4 (0:3)

Волга – Уральский трубник – 3:5 (1:2)

Ак Барс Динамо – Саяны – 6:5 (2:3)

Родина – Кузбасс – 1:4 (0:3)

Старт – Сибсельмаш – 7:4 (4:1)

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 15 очков (5 игр), Водник – 15 (5), Динамо Москва – 15 (5), Кузбасс – 12 (5), Уральский трубник – 12 (6), Родина – 6 (5), Старт – 6 (5), Ак-Барс Динамо – 4 (5), Волга – 4 (5), Енисей – 3 (5), Сибсельмаш – 3 (4), Саяны – 0 (6).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Родина
Волга
Кузбасс
результаты
Динамо Москва
чемпионат России
logoВодник
Уральский трубник
logoСКА-Нефтяник
logoАк Барс-Динамо
Саяны-Хакасия
logoЕнисей
