Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс», «Уральский трубник» уступил московскому «Динамо» и другие результаты
«СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс» в матче чемпионата России по бенди.
13 декабря прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
СКА-Нефтяник – Кузбасс – 9:7 (4:2)
Саяны – Водник – 2:6 (1:0)
Енисей – Сибсельмаш – 7:4 (6:2)
Уральский трубник – Динамо Москва – 1:6 (1:2)
Динамо Казань – Родина – 2:3 (1:1)
Старт – Волга – 3:5 (2:2)
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 27 очков (9 игр), Динамо Москва – 27 (10), Водник – 22 (10), Кузбасс – 16 (9), Старт – 15 (9), Уральский трубник – 15 (9), Родина – 15 (8), Енисей – 12 (9), Ак-Барс Динамо – 4 (9), Волга – 7 (9), Сибсельмаш – 3 (9), Саяны – 0 (10).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости