Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу», московское «Динамо» одолело «Кузбасс» и другие результаты
Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» на чемпионате России по бенди.
6 декабря прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
Саяны – Старт – 2:3 (1:2)
Волга – СКА-Нефтяник – 7:10 (2:7)
Водник – Сибсельмаш – 10:3 (6:2)
Динамо Казань – Енисей – 3:4 (3:3)
Динамо Москва – Кузбасс – 5:1 (3:0)
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 21 очко (7 игр), Динамо Москва – 21 (8), Водник – 19 (8), Кузбасс – 13 (7), Старт – 12 (7), Уральский трубник – 12 (7), Енисей – 9 (7), Родина – 9 (6), Ак-Барс Динамо – 4 (7), Волга – 4 (7), Сибсельмаш – 3 (7), Саяны – 0 (8).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
