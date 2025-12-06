  • Спортс
  • Хоккей с мячом
  • Новости
  • Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу», московское «Динамо» одолело «Кузбасс» и другие результаты
1

Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу», московское «Динамо» одолело «Кузбасс» и другие результаты

Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» на чемпионате России по бенди.

6 декабря прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Саяны – Старт – 2:3 (1:2)

Волга – СКА-Нефтяник – 7:10 (2:7)

Водник – Сибсельмаш – 10:3 (6:2)

Динамо Казань – Енисей – 3:4 (3:3)

Динамо Москва – Кузбасс – 5:1 (3:0)

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 21 очко (7 игр), Динамо Москва – 21 (8), Водник – 19 (8), Кузбасс – 13 (7), Старт – 12 (7), Уральский трубник – 12 (7), Енисей – 9 (7), Родина – 9 (6), Ак-Барс Динамо – 4 (7), Волга – 4 (7), Сибсельмаш – 3 (7), Саяны – 0 (8).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoСКА-Нефтяник
Саяны-Хакасия
Кузбасс
Старт
Динамо Москва
результаты
logoВодник
logoАк Барс-Динамо
logoЕнисей
чемпионат России
Волга
Сибсельмаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоккей с мячом в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» сыграл вничью с «Кузбассом», московское «Динамо» обыграло «Сибсельмаш», другие результаты
3 декабря, 19:23
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо», «Енисей» уступил «Воднику», другие результаты
29 ноября, 12:04
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» проиграл «СКА-Нефтянику», «Енисей» уступил московскому «Динамо» и другие результаты
26 ноября, 18:17
Главные новости
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», московское «Динамо» встретится с «Саянами» и другие матчи
вчера, 21:19
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» сыграл вничью с «Кузбассом», московское «Динамо» обыграло «Сибсельмаш», другие результаты
3 декабря, 19:23
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо», «Енисей» уступил «Воднику», другие результаты
29 ноября, 12:04
Мяус выдвинут на должность главы Федерации хоккея с мячом России
27 ноября, 17:16
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» проиграл «СКА-Нефтянику», «Енисей» уступил московскому «Динамо» и другие результаты
26 ноября, 18:17
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей», московское «Динамо» разгромило казанское и другие результаты
22 ноября, 12:34
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» обыграл «Саяны», «Волга» уступила московскому «Динамо», другие результаты
19 ноября, 18:20
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» обыграл «Старт», московское «Динамо» разгромило «Родину», другие результаты
15 ноября, 13:30
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» победил «Сибсельмаш», «Водник» обыграл «Родину», другие результаты
12 ноября, 18:44
Сергей Мяус: «Уверен, что в следующем году «Байкал-Энергия» вернется в Суперлигу. База есть, нет никакого провала»
12 ноября, 07:05
Ко всем новостям
Последние новости
Умер почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин
19 августа, 18:41
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Старту»
7 декабря 2024, 14:20
Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин
9 февраля 2023, 13:21
Борис Скрынник: «На кончину Янко повлияли последствия коронавируса»
16 мая 2022, 14:11
Павел Франц о смерти Максима Ишкельдина: «Невосполнимая потеря. Он много помогал и детям, и всему хоккею в целом»
6 июня 2021, 10:28
Матчи чемпионата России по хоккею с мячом не будут отменяться и переноситься из-за коронавируса
28 октября 2020, 13:29
Московское «Динамо» в восьмой раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом
12 октября 2020, 10:07
Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
28 сентября 2020, 15:07
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области: «Шведы не приехали – какой чемпионат мира по хоккею с мячом? Думаю, аккуратно перенесем»
15 сентября 2020, 09:15
Выборы президента Федерации хоккея с мячом России пройдут 28 сентября
26 августа 2020, 13:59