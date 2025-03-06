Финал чемпионата России по хоккею с мячом пройдет в Кемерово в формате одного матча

Финал чемпионата России по хоккею с мячом пройдет в Кемерово.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации по хоккею с мячом России.

Финальная встреча Суперлиги сезона-2024/25 пройдет в формате одного матча 22 марта в ледовом дворце «Кузбасс». Начало матча – 19.00 по московскому времени.

Встреча за третье место также пройдет в формате одного матча, о месте проведения будет сообщено позднее.