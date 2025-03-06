Финал чемпионата России по хоккею с мячом пройдет в Кемерово в формате одного матча
Финал чемпионата России по хоккею с мячом пройдет в Кемерово.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации по хоккею с мячом России.
Финальная встреча Суперлиги сезона-2024/25 пройдет в формате одного матча 22 марта в ледовом дворце «Кузбасс». Начало матча – 19.00 по московскому времени.
Встреча за третье место также пройдет в формате одного матча, о месте проведения будет сообщено позднее.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация хоккея с мячом России
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