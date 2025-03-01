Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» победил казанское «Динамо», «Мурман» сыграл вничью с «Водником», другие результаты
«Кузбасс» обыграл казанское «Динамо» на чемпионате России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
1 марта
Саяны – СКА-Нефтяник – 4:14 (1:7)
Сибсельмаш – Байкал-Энергия – 4:7 (2:4)
Уральский трубник – Енисей – 6:10 (4:5)
Ак Барс-Динамо – Кузбасс – 2:8 (1:3)
Мурман – Водник – 2:2 (2:1)
Родина – Волга – 5:2 (3:1)
Старт – Динамо Москва – 5:7 (2:3)
Турнирное положение: Кузбасс – 75 очка (26 игр), Водник – 70 (26), СКА-Нефтяник – 60 (26), Динамо Москва – 57 (26), Байкал-Энергия – 51 (26), Старт – 43 (26), Енисей – 39 (26), Сибсельмаш – 32 (26), Уральский трубник – 28 (26), Родина – 21 (26), Ак Барс-Динамо – 19 (26), Волга – 18 (26), Саяны – 13 (26), Мурман – 11 (26).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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