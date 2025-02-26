Чемпионат России по хоккею с мячом. «Сибсельмаш» обыграл «СКА-Нефтяник», «Кузбасс» победил «Уральский трубник» и другие результаты
«Кузбасс» обыграл «Уральский трубник» в чемпионате России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
26 февраля
Саяны – Байкал-Энергия – 4:12 (0:6)
Сибсельмаш – СКА-Нефтяник – 8:5 (4:1)
Уральский трубник – Кузбасс – 4:10 (2:6)
Волга – Динамо Москва – 3:10 (1:7)
Ак Барс-Динамо – Енисей – 3:3 (1:1)
Турнирное положение: Кузбасс – 72 очка (25 игры), Водник – 69 (25), СКА-Нефтяник – 57 (25), Динамо Москва – 54 (25), Байкал-Энергия – 48 (25), Старт – 43 (25), Енисей – 36 (25), Сибсельмаш – 32 (25), Уральский трубник – 28 (25), Ак Барс-Динамо – 19 (25), Волга – 18 (25), Родина – 18 (25), Саяны – 13 (25), Мурман – 10 (25).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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