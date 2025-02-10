Чемпионат России по хоккею с мячом. «Саяны» встретятся с «Кузбассом», «Водник» сыграет с «Уральским трубником», другие матчи
«Водник» сыграет с «Уральским трубником» в чемпионате России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
11 февраля
СКА-Нефтяник – Старт – 12.00
Байкал-Энергия – Волга – 14.00
Саяны – Кузбасс – 15.00
Сибсельмаш – Енисей – 15.00
Мурман – Ак Барс-Динамо – 18.30
Водник – Уральский трубник – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Водник – 60 очков (21 игра), Кузбасс – 57 (20), Динамо Москва – 48 (21), СКА-Нефтяник – 45 (20), Старт – 38 (20), Байкал-Энергия – 33 (20), Енисей – 31 (20), Уральский трубник – 25 (21), Сибсельмаш – 23 (20), Волга – 15 (20), Родина – 15 (21), Ак Барс-Динамо – 15 (21), Саяны – 12 (20), Мурман – 9 (21).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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