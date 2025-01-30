Чемпионат России по хоккею с мячом. «Старт» уступил «Воднику», московское «Динамо» одолело «Енисей», другие результаты
«Старт» уступил «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
30 января
Саяны – Сибсельмаш – 3:5 (2:3)
Уральский трубник – СКА-Нефтяник – 2:4 (0:2)
Мурман – Волга – 4:3 (2:1)
Родина – Кузбасс – 2:12 (1:8)
Старт – Водник – 4:7 (2:3)
Динамо Казань – Байкал-Энергия – 1:4 (1:2)
Динамо Москва – Енисей – 4:2 (1:2)
Турнирное положение: Кузбасс – 51 очко (18 игр), Водник – 51 (18), Динамо Москва – 42 (18), СКА-Нефтяник – 39 (17), Енисей – 30 (18), Старт – 30 (17), Байкал-Энергия – 27 (17), Уральский трубник – 22 (18), Сибсельмаш – 22 (18), Ак Барс-Динамо – 13 (18), Волга – 12 (17), Саяны – 12 (18), Родина – 10 (18), Мурман – 9 (18).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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