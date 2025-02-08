Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» обыграл «Енисей, «Водник» встретится с «Байкал-Энергией», другие матчи
«Водник» сыграет с «Байкал-Энергией» на чемпионате России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
8 февраля
Кузбасс – Енисей – 10:4 (6:1)
Саяны – Родина – 4:5 (2:3)
Сибсельмаш – Динамо Москва – 1:3 (0:2)
Уральский трубник – Волга – 3:2 (3:1)
Водник – Байкал-Энергия – 13.00
Мурман – СКА-Нефтяник – 13.00
Старт – Ак Барс-Динамо – 13.00
Турнирное положение: Кузбасс – 57 очков (20 игр), Водник – 57 (20), Динамо Москва – 48 (21), СКА-Нефтяник – 42 (19), Старт – 36 (19), Байкал-Энергия – 33 (19), Енисей – 31 (20), Уральский трубник – 25 (21), Сибсельмаш – 23 (20), Волга – 15 (20), Родина – 15 (21), Ак Барс-Динамо – 13 (20), Саяны – 12 (20), Мурман – 9 (20).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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