Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» обыграл «СКА-Нефтяник», «Старт» победил «Уральский трубник» и другие результаты
«Водник» обыграл «СКА-Нефтяник» в матче чемпионата России по бенди.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
5 февраля
Саяны – Динамо Москва – 5:8 (2:5)
Сибсельмаш – Родина – 3:3 (2:1)
Мурман – Байкал-Энергия – 0:4 (0:1)
Старт – Уральский трубник – 2:1 (1:1)
Водник – СКА-Нефтяник – 5:4 (4:2)
Ак Барс-Динамо – Волга – 3:6 (1:4)
Турнирное положение: Водник – 57 очков (20 игр), Кузбасс – 54 (19), Динамо Москва – 45 (20), СКА-Нефтяник – 42 (19), Старт – 36 (19), Байкал-Энергия – 33 (19), Енисей – 31 (19), Сибсельмаш – 23 (19), Уральский трубник – 22 (20), Волга – 15 (19), Ак Барс-Динамо – 13 (20), Саяны – 12 (19), Родина – 12 (20), Мурман – 9 (20).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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