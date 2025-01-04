Суперкубок России по хоккею с мячом. «Водник» встретится с «Кузбассом»
«Водник» встретится с «Кузбассом» в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом.
Суперкубок России по хоккею с мячом
5 января
Водник – Кузбасс – 13.00 мск
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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