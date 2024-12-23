Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Саянами», «Старт» против «СКА-Нефтяника» и другие матчи
«Кузбасс» сыграет с «Саянами» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
23 декабря
Енисей – Сибсельмаш – 15.00
Кузбасс – Саяны – 15.00
Уральский трубник – Мурман – 17.00
Волга – Байкал-Энергия – 17.30
Старт – СКА-Нефтяник – 18.30
Динамо Казань – Водник – 19.00
Турнирное положение: Кузбасс – 33 очка (11 игр), Водник – 30 (11), СКА-Нефтяник – 27 (11), Динамо Москва – 27 (12), Байкал-Энергия – 18 (11), Старт – 18 (10), Енисей – 15 (11), Уральский трубник – 12 (10), Волга – 12 (11), Сибсельмаш – 10 (11), Саяны – 9 (11), Ак Барс-Динамо – 7 (11), Родина – 6 (10), Мурман – 3 (11).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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