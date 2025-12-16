Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет с «Родиной»

«Уральский трубник» сыграет с «Родиной» в матче чемпионата России по бенди.

16 декабря на чемпионате России по хоккею с мячом пройдет один матч. Чемпионат России по хоккею с мячом Первый этап Уральский трубник – Родина – 17.00 Турнирное положение : СКА-Нефтяник – 27 очков (9 игр), Динамо Москва – 27 (10), Водник – 22 (10), Кузбасс – 16 (9), Родина – 15 (8), Старт – 15 (9), Уральский трубник – 15 (9), Енисей – 12 (9), Волга – 7 (9), Ак-Барс Динамо – 4 (9), Сибсельмаш – 3 (9), Саяны – 0 (10).