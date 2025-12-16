Мяус о Дерипаске: «Здорово, если ФХМР возглавит такой человек, который сможет вывести вид спорта на качественно новый уровень»

Мяус о Дерипаске: здорово, если ФХМР возглавит такой человек.

Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус высказался о том, что Олег Дерипаска может возглавить ФХМР .

«Я командный игрок. И готов войти в новую команду, если мой многолетний опыт работы и в хоккее с мячом, и в региональном подразделении министерства спорта будет необходим.

В интервью ТАСС месяц назад я как раз говорил, что есть крупные структуры и их руководители, которые могут и хотят помочь русскому хоккею. И здорово, если ФХМР возглавит такой человек, который сможет вывести вид спорта на качественно новый уровень. Тем более у Олега Владимировича по России немало территорий, где представлен «Русал» и где развивается хоккей с мячом. Это Иркутск, Братск, Красноярск, Краснотурьинск и другие регионы.

Отрадно, что и министерство спорта в лице Михаила Владимировича Дегтярева и Олег Владимирович нашли общий язык. Откровенно говоря, ожидание было тягостным, но сейчас для всех приятная неожиданность, что у хоккея с мячом может появиться такой руководитель, способный решать самые сложные задачи», – сказал Мяус.