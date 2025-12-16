  • Спортс
  • Хоккей с мячом
  • Новости
  • Мяус о Дерипаске: «Здорово, если ФХМР возглавит такой человек, который сможет вывести вид спорта на качественно новый уровень»
0

Мяус о Дерипаске: «Здорово, если ФХМР возглавит такой человек, который сможет вывести вид спорта на качественно новый уровень»

Мяус о Дерипаске: здорово, если ФХМР возглавит такой человек.

Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус высказался о том, что Олег Дерипаска может возглавить ФХМР.

«Я командный игрок. И готов войти в новую команду, если мой многолетний опыт работы и в хоккее с мячом, и в региональном подразделении министерства спорта будет необходим.

В интервью ТАСС месяц назад я как раз говорил, что есть крупные структуры и их руководители, которые могут и хотят помочь русскому хоккею. И здорово, если ФХМР возглавит такой человек, который сможет вывести вид спорта на качественно новый уровень. Тем более у Олега Владимировича по России немало территорий, где представлен «Русал» и где развивается хоккей с мячом. Это Иркутск, Братск, Красноярск, Краснотурьинск и другие регионы.

Отрадно, что и министерство спорта в лице Михаила Владимировича Дегтярева и Олег Владимирович нашли общий язык. Откровенно говоря, ожидание было тягостным, но сейчас для всех приятная неожиданность, что у хоккея с мячом может появиться такой руководитель, способный решать самые сложные задачи», – сказал Мяус.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
ФХМР
logoМихаил Дегтярев
logoСергей Мяус
Олег Дерипаска
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоккей с мячом в Telegram
Материалы по теме
Олега Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России
сегодня, 10:25
Большое интервью президента РПЛ Алаева – обо всем: «Торпедо», Садыгов, лимит, пиво и офсайдные линии
сегодня, 09:50
Булыкин о лимите: «Клубы РПЛ занимаются трансферами ради трансферов – покупают кого попало. Нужны жесткие меры, чтобы заставить команды обратить внимание на академии, доверять молодым»
сегодня, 02:14
Главные новости
Олега Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России
сегодня, 10:25
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет с «Родиной»
сегодня, 06:09
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс», «Уральский трубник» уступил московскому «Динамо» и другие результаты
13 декабря, 13:54
Михаил Дегтярев: «Скрынник – знаковая фигура для русского хоккея. Мы никогда не забудем все, что он сделал для российского и мирового спорта»
11 декабря, 16:26
Международная федерация хоккея с мячом выразила соболезнования в связи со смертью Скрынника
11 декабря, 16:20
Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
11 декабря, 10:50
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Сибсельмаш», «Саяны» уступили московскому «Динамо» и другие результаты
10 декабря, 15:12
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу», московское «Динамо» одолело «Кузбасс» и другие результаты
6 декабря, 11:13
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» сыграл вничью с «Кузбассом», московское «Динамо» обыграло «Сибсельмаш», другие результаты
3 декабря, 19:23
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо», «Енисей» уступил «Воднику», другие результаты
29 ноября, 12:04
Ко всем новостям
Последние новости
Умер почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин
19 августа, 18:41
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Старту»
7 декабря 2024, 14:20
Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин
9 февраля 2023, 13:21
Борис Скрынник: «На кончину Янко повлияли последствия коронавируса»
16 мая 2022, 14:11
Павел Франц о смерти Максима Ишкельдина: «Невосполнимая потеря. Он много помогал и детям, и всему хоккею в целом»
6 июня 2021, 10:28
Матчи чемпионата России по хоккею с мячом не будут отменяться и переноситься из-за коронавируса
28 октября 2020, 13:29
Московское «Динамо» в восьмой раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом
12 октября 2020, 10:07
Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
28 сентября 2020, 15:07
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области: «Шведы не приехали – какой чемпионат мира по хоккею с мячом? Думаю, аккуратно перенесем»
15 сентября 2020, 09:15
Выборы президента Федерации хоккея с мячом России пройдут 28 сентября
26 августа 2020, 13:59