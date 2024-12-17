Депутат Свищев: «Дерипаска сможет выстроить систему в хоккее с мячом. Не сомневаюсь, что будут работать его международные связи и финансовые возможности»
Депутат Свищев оценил кандидатуру Дерипаски на выборах главы федерации бенди.
Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что предприниматель Олег Дерипаска может повлиять на развитие хоккея с мячом.
Ранее ряд региональных федераций выдвинули Дерипаску на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
«Человек любит спорт, разбирается в спорте. Его опыт как большого руководителя в положительную сторону скажется на федерации и виде спорта. Он сможет выстроить систему, будет популяризировать хоккей с мячом. Не сомневаюсь, что будут работать и его международные связи. Ну и финансовые возможности. В этом решении вижу только плюсы», – сказал Свищев.
Внеочередная конференция ФХМР, на которой пройдут выборы президента федерации, состоится 26 декабря.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости