Депутат Свищев: «Дерипаска сможет выстроить систему в хоккее с мячом. Не сомневаюсь, что будут работать его международные связи и финансовые возможности»

Депутат Свищев оценил кандидатуру Дерипаски на выборах главы федерации бенди.

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что предприниматель Олег Дерипаска может повлиять на развитие хоккея с мячом.

Ранее ряд региональных федераций выдвинули Дерипаску на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

«Человек любит спорт, разбирается в спорте. Его опыт как большого руководителя в положительную сторону скажется на федерации и виде спорта. Он сможет выстроить систему, будет популяризировать хоккей с мячом. Не сомневаюсь, что будут работать и его международные связи. Ну и финансовые возможности. В этом решении вижу только плюсы», – сказал Свищев.

Внеочередная конференция ФХМР, на которой пройдут выборы президента федерации, состоится 26 декабря.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ФХМР
Олег Дерипаска
logoДмитрий Свищев
