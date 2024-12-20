Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» сыграет с «Кузбассом», московское «Динамо» против «Байкал-Энергии» и другие матчи
«Водник» сыграет с «Кузбассом» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
20 декабря
Саяны – Старт – 15.00
Сибсельмаш – Волга – 15.00
Мурман – Енисей – 18.30
Родина – СКА-Нефтяник – 18.30
Водник – Кузбасс – 19.00
Динамо Москва – Байкал-Энергия – 19.45
Турнирное положение: Кузбасс – 30 очков (10 игр), Водник – 30 (10), СКА Нефтяник – 24 (10), Динамо Москва – 24 (11), Байкал-Энергия – 18 (10), Енисей – 15 (10), Старт – 15 (9), Уральский трубник – 12 (10), Волга – 12 (10), Саяны – 9 (10), Ак Барс-Динамо – 7 (11), Сибсельмаш – 7 (10), Родина – 6 (9), Мурман – 0 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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