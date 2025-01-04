Чемпионат России по хоккею с мячом. «Старт» сыграет с «Родиной»

«Старт» сыграет с «Родиной» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом Первый этап 5 января Старт – Родина – 13.00 мск Турнирное положение : Кузбасс – 39 очков (13 игр), Водник – 36 (13), СКА-Нефтяник – 30 (13), Динамо Москва – 30 (13), Старт – 24 (12), Байкал-Энергия – 21 (13), Енисей – 21 (13), Уральский трубник – 15 (12), Волга – 12 (13), Ак Барс-Динамо – 10 (13), Сибсельмаш – 10 (13), Саяны – 9 (13), Родина – 6 (11), Мурман – 3 (13).